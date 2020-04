O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 78.162 e o total de mortes chega a 5.466, um aumento de 9% ou 449 óbitos nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira. No último balanço do governo, na terça-feira, o total de infectados chegava a 71.886, com 5.017 mortes confirmadas.

Ainda de acordo com o balanço do ministério, foram registrados novos 6.276 casos da doença nas últimas 24 horas, um novo recorde.