Para evitar aglomeração e manter o distanciamento social, a Polícia Militar do Acre (PM-AC) suspendeu a cerimônia de juramento e nomeações prevista para esta terça-feira (28) no Estádio Arena Acreana, em Rio Branco.

Sem a celebração, mais de 200 militares aprovados no concurso de 2017 já passam a trabalhar a partir desta terça.

O comandante da PM-AC, coronel Ulysses Araújo, confirmou que a celebração foi suspensa para obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar proliferação do novo coronavírus. Contudo, ele garantiu que vai ser organizada uma celebração para que os novos militares façam o juramento.

“Vão ser colocados na rua sem juramento, depois fazemos. Começam a trabalhar a partir de hoje”, resumiu.

No Acre, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta terça, que há 317 casos de Covid-19 no estado. Também nesta terça, o estado registrou mais duas mortes pela doença, chegando a 16.

Concurso

Em suas promessas de campanha, o governador Gladson Cameli disse que chamaria os policiais de imediato.

O concurso para contratação de soldados da PM aconteceu em 2017. Após quase dois anos da realização da prova objetiva, os aprovados chegaram a fazer um ato, ano passado, para reivindicar a nomeação e exigindo pelo menos um cronograma de nomeação.

Em nota, o governo disse, na época, que tinha o compromisso assumido com os concursados e que eles seriam convocados quando as condições financeiras do estado permitissem.

O G1 teve acesso a um levantamento, no último dia 22, sobre os profissionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp)afastados por conta do novo coronavírus. O dado mostra que ao menos 298 servidores da pasta estavam afastados até a data.

A PM-AC tinha 36 policiais afastados das atividades, incluindo confirmados e do grupo de risco, que eram 21.