No Dia Internacional da Educação a prefeitura de Rio Branco celebra mais um grande avanço na área: o lançamento do Portal da Escola. Disponível a partir desta terça-feira, 28, no site da Prefeitura, o portal é um meio pelo qual alunos da rede municipal de educação poderão manter vínculo com as escolas, que estão com aulas suspensas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Professora e doutora em educação, a prefeita Socorro Neri, está criando o portal com o objetivo de fazer com que as crianças continuem aprendendo, em casa. “Essa é mais uma ferramenta que estamos disponibilizando como forma de manter vínculo com nossos alunos e proporcionar interação entre a família e eles, de forma educativa”, explicou.

O portal apresenta ferramentas de navegação simples, facilitando o acesso. Além disso, conta com material audiovisual interativo e inclusivo, abordando as disciplinas que compõem a grade curricular que vai da educação infantil (creche e pré-escola) a educação fundamental (alfabetização do 1º ao 2º ano e pós alfabetização do 3º ao 5º ano).

“Estamos garantindo que tenha aulas e atividades, utilizando todos os recursos multimídias. Todo esse material está sendo cuidadosamente desenvolvido pela nossa equipe de ensino. Além disso, estamos disponibilizando também vídeo com contação de história, teatro e música, com os profissionais do Centro de Multimeios”, declarou a secretária de Educação, Vômea Maria de Araújo.

Educação de Rio Branco está entre as melhores do Brasil

O olhar sensível da prefeita Socorro Neri para a educação, mesmo durante um momento tão delicado mostra que seu lado educadora ainda fala mais alto. Criar o Portal da Escola é apenas mais uma das ações desenvolvidas por sua gestão, que colocam a educação de Rio Branco como uma das melhores do país.

No primeiro semestre, a chefe do executivo tornou a capital acreana a primeira do Brasil a não ter contratos provisórios na educação, com a contratação de quase 700 novos profissionais, por meio de concurso público.

Entre mais de cinco mil cidades brasileiras, Rio Branco aparece em segundo lugar no ranking nacional, do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), com a nota 5,2, e em terceiro lugar, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com 6,5.

A prefeita conduziu a gestão de forma a reunir todos os esforços administrativos e financeiros, para garantir que com economia e organização, a Prefeitura conseguisse investir em educação. O ano letivo de 2020 começou com 95% das escolas reformadas, revitalizadas e contempladas com novo sistema de climatização, tudo realizado com recursos próprios da Prefeitura que chegaram a R$ 5,5 milhões e mais R$ 2,6 milhões provenientes de convênios.

Além de assegurar mais conforto e segurança aos alunos e servidores, a Prefeitura de Rio Branco também entregou 25 mil kits escolares, para os alunos que iniciaram o ano letivo, incluindo desde canetas até produtos de higiene pessoal. Um investimento de mais de R$ 1 milhão.

O Município oferta mais de cinco mil vagas em creches, e este ano a comunidade do Ramal Benfica vai poder contar com um creche, que está em fase final de instalação. Além desta, outras áreas de zona rural passam por avaliação de viabilidade para instalação de mais unidades.