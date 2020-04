Antônio da Silva e Silva, de 39 anos, foi morto com várias facadas, na noite de segunda-feira (27), no Seringal Santa Cruz, zona rural do município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os irmãos estavam sempre em conflito pela divisão de uma área de terra no seringal. Na noite de segunda, eles voltaram a discutir pela divisão da terra, mas acabaram entrando em luta corporal.

De posse de uma faca, o acusado golpeou Antônio, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O irmão da vítima, após o homicídio, fugiu pela área de mata.

A Polícia Militar enviou uma equipe ao local, que acabou constatando a veracidade da informação. O corpo foi levado até o necrotério do hospital da cidade. Em seguida, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Policial Civil de Feijó.