De acordo com o site de notícias Mapa da Fronteira, quatro dos 22 peruanos que chegaram em Assis Brasil no último sábado (25), vindos de São Paulo, testaram positivo para a Covid-19. Eles ficaram retidos do lado brasileiro, mas uma negociação com o governo peruano permitiu que o grupo viajasse até Inãpari.

Os 22 peruanos cumprem quarentena na cidade peruana, vizinha à Assis Brasil. Ainda de acordo com o informativo, 18 integrantes do grupo aguardam fazer o exame para atestarem se estão com a Covid-19 ou não.

O Exército peruano montou tendas para acolher os 22 peruanos. Após a quarentena eles seguem viagem. A maioria é natural de Lima.