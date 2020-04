O número de policiais penais diagnosticados com Covid-19 voltou a subir esta semana. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), 20 policiais penais testaram positivo para a doença. Um outro servidor da administração também está com Covid-19, totalizando assim 21 casos dentro do instituto.

O Iapen informou que no estado todo são 65 casos considerados suspeitos entre servidores. Entre os presos, os confirmados permanecem em dois. Entre as pastas da Segurança, o Iapen é uma das mais afetadas.

Como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus dentro dos presídios do Acre, o Ministério Público do estado (MP-AC) recomendou que seja adotado o sistema de triagem dentro das unidades prisionais do estado, com aferição de temperatura e resposta de questionário para apontar possíveis casos suspeitos da doença.

A recomendação consta no diário oficial desta segunda-feira, mas o Iapen informou que ainda não foi notificado e que só deve se posicionar após isso.

O Iapen deve enregar um questionário na entrada e medir a temperatura corporal do servidor ou da pessoa que tentar entrar no presídio, caso as respostas apontem alguma suspeita, não deve ser permitida a entrada por um período de 14 dias.

“Sendo alguma das respostas ao questionário positiva ou a temperatura igual ou superior a 37,8ºC, o caso será considerado suspeito, bem como sendo constatada a presença de outros sintomas relacionados à doença, conforme quesitos do questionário”, informa o documento.

O MP informa que a triagem deve ser para qualquer pessoa que for dar entrada no sistema, incluindo os servidores das unidades. Além disso, o órgão ainda ressalta os cuidados de higiene que devem ser adotados dentro das unidades.

Desde que o decreto de isolamento social foi publicado, o instituto já adotou algumas medidas como suspensão de visitas nos presídios que está mantida, e também criou um plano de contingência para tentar conter o avanço da doença.

Casos no sistema

Dos casos suspeitos dentro do sistema, 34 foram descartados e dez permanecem em análise. Além disso, quatro servidores são considerados curados. Ao todo, 134 servidores estão afastados, a maioria são policiais (108).

Já os presos, foram registrados 19 suspeitos e dois confirmados. Seis foram descartados e 11 estão em análise. O Iapen informou que 347 presos fazem parte do grupo de risco.

Covid-19 no Acre

No Acre, já foram confirmados 301 casos da doença, conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), divulgado nesta segunda-feira (27). O número de mortes subiu para 16, nesta terça-feira (28).