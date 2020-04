Uma discussão por causa do uso de máscara para prevenção do coronavírus dentro do hipermercado Condor, na marginal da Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, acabou com uma funcionária morta e um homem ferido. Segundo informações da Polícia Militar, um homem quis entrar no supermercado sem a máscara e o segurança da loja não quis deixar. Foi quando o homem reagiu e durante a briga, o segurança disparou dois tiros. Um deles acertou de raspão no cliente, mas outro acertou uma funcionária, de 25 anos, no pescoço. Ela morreu na hora.

Segundo o secretário se segurança do município, José Roberto Fortes Couceiro, o cliente, 58 anos, levou o tiro de rapão na barriga e foi atendido pelo Siate, com apoio do resgate aéreo e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, acompanhado por uma equipe da Guarda Municipal de Araucária. O vigilante e a arma foram encaminhados à delegacia do município.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar ainda está local, onda há bastante movimentação. O caso será investigado pela Delegacia de Araucária. O Condor ainda não se manifestou sobre o caso.

A assessoria de Imprensa do Grupo Protege, responsável pela segurança do hipermercado Condor, encaminhou nota à redação do Bem Paraná, lamentando o ocorrido e afirmando que está colaborando com as investigações: “A empresa lamenta profundamente o ocorrido e presta total solidariedade à família e aos amigos da vítima. Informamos que empresa está colaborando com as autoridades na busca de informações que possam contribuir para a investigação do caso.”