O Acre registra 16 novos casos positivos de Covid-19, nesta terça-feira, 28, subindo de 301 para 317 o número de infectados pelo novo coronavírus no estado, nas últimas 24 horas. Entre os 16 casos está a morte de um caminhoneiro paranaense.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o homem de 70 anos, cujas iniciais é J. C. e com endereço de Curitiba, tinha hipertensão arterial e cardiopatia. Apesar de ter morrido em território acreano, a sua morte constará como notificada no estado do Paraná.

Ele começou a apresentar sintomas de dispneia [respiração ofegante e descompassada], além de tontura, no dia 20 de abril. No sábado, 25, deu entrada na sala de emergência clínica do Pronto-Socorro de Rio Branco, sendo testado positivo para a doença no dia 26.

Natural de Curitiba, no seu histórico constou ainda que ele esteve em Fortaleza entre os dia 19 e 23 de abril.

No Acre, os novos casos confirmados são de 5 mulheres e 10 homens, todos de Rio Branco, além do caminhoneiro paranaense falecido na capital acreana. Até o momento, foram 2.511 casos notificados, dos quais 1.512 foram descartados e outros 688 seguem aguardando análise laboratorial.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O número oficial de mortes pela doença é de 16 pessoas. Outras 114 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

