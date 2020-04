Dados da Universidade John Hopkins apontam que o mundo já tem mais de 3 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A marca foi atingida nesta segunda-feira (27).

Segundo o levantamento, são 3.002.303 diagnósticos. Os Estados Unidos concentram o maior número de casos, com 972.969. Depois aparecem Espanha, Itália e França. O Brasil é o 11º país com mais casos.

Ao todo, já foram 208.131 mortes por Covid-19 no mundo, com destaque também para os Estados Unidos, com 55.118 óbitos. A lista segue com Itália, Espanha, França e Reino Unido. O Brasil também está em 11º no ranking.

Apesar dos números assustadores, o índice de recuperados também é alto. Já são 878.813 curados em todo o mundo, sendo 120.832 só na Espanha. Alemanha, Estados Unidos, China e Irã aparecem na sequência. O Brasil é o 8º na lista.