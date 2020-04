Uma família em Manaus decidiu enterrar por conta própria um idoso de 82 anos, que morreu com suspeita de Covid-19, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no domingo (26). Segundo os filhos de Joaquim Lopes da Silva, antes de terem que enterrar o próprio pai, eles ainda tiveram que procurar pelo corpo por três dias. As informações são do G1.

John Magno Máximo conta que o corpo do pai não foi encontrado na unidade de saúde em que ele morreu. A família teve que procurar em um contêiner frigorífico para identificar o corpo.

Segundo Máximo, após encontrarem o corpo, surgiu outro problema: não havia coveiro no Cemitério Nossa Senhora Aparecida. “Nós mesmos estamos aterrando ele, porque não tem coveiro, não tem ninguém da administração, ninguém para nos ajudar”, afirmou o filho de Silva ao G1.

Em nota enviada ao G1, a Prefeitura de Manaus, responsável pelos sepultamentos na cidade, informou que a situação foi um fato isolado e deve apurar o ocorrido.

“A Prefeitura de Manaus informa que o lamentável ocorrido é um caso isolado e não representa o trabalho sério que o município vem realizando, com critérios e zelo, neste momento de pandemia pelo novo coronavírus. A prefeitura informa ainda que vai apurar a conduta dos responsáveis e tomar as medidas cabíveis”, diz a nota.