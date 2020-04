Em meio a pandemia do novo coronavírus, os cronogramas das emissoras de televisão sofreram diversas mudanças. A Record TV cancelou a próxima temporada do “Power Couple”, por exemplo. Mesmo assim, a emissora de Edir Macedo irá adiantar a estreia de “A Fazenda”.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveria, o reality show apresentado por Marcos Mion irá ao ar um mês antes do que o usual. ” A Fazenda ” costuma estrear em setembro, mas a temporada de 2020 deve começar ainda em agosto. Essa mudança já é algo que estava em pauta e não é uma novidade dentro da emissora.

A Record está animada com a próxima temporada do programa, já que o “BBB 20” fez um enorme sucesso. Por enquanto, a produção da atração está trabalhando de casa, mas a previsão é para os profissionais voltarem ao trabalho normalmente em breve, com o relaxamento das medidas de isolamento em São Paulo.

O próximo passo será selecionar os participantes. Até agora, alguns nomes já foram especulados para participar da próxima edição de “A Fazenda”. Felipe Prior é um deles, o arquiteto foi do “BBB 20” e enfrenta acusações de estupro. Além dele, o modelo Tiago Ramos , que teve um romance com a mãe de Neymar, também está sendo alvo de rumores.