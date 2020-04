A briga judicial sobre a herança de Gugu Liberato ainda está longe de acabar. De acordo com o site Notícia da TV , os filhos João Augusto, Marina e Sofia excluíram a mãe, Rose Miriam di Matteo , do grupo de beneficiários de um seguro de viagem do apresentador, avaliado em R$ 126 mil.

Os três filhos de Gugu Liberato teriam procurado a seguradora se identificando como os únicos herdeiros do apresentador e pediram a indenização. A empresa disse que negou o pagamento, pois o comunicador não deixou nenhum beneficiário ao contratar os serviços da Starr International Brasil Seguradora. A instituição entrou na Justiça e abriu um processo de consignação de pagamento, colocando como réus Rose Miriam e os três filhos do apresentador.

Na ação, a seguradora disse ter sido procurada por João, Marina e Sofia, que apresentaram uma declaração formal de que são os únicos herdeiros do apresentador e deixaram a mãe Rose Miriam de fora. Mas, a empresa preferiu não considerar o documento como legítimo devido a disputa judicial da família.

Com isso, se faz necessário que todos os réus confirmem a validade da declaração de beneficiários que foi enviado à autora, para, assim, não ocorrer nenhuma ilegalidade no pagamento da indenização”, teria dito a empresa sobre o caso de Gugu Liberato.