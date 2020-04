O grave acidente de trânsito, registrado no último sábado, 25, em Cruzeiro do Sul, deixou uma vítima fatal; José M Andrade de Lima, de 36 anos, morreu no local e o jovem Mateus de Lima Braga, de 19 anos, ficou gravemente ferido após a moto que eles estavam colidir com um carro.

Mateus de Lima, sobrevivente do acidente, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá e recebeu os devidos atendimentos médicos. De acordo com informações, o exame de raio X do jovem identificou uma luxação no nariz, afundamento de parte do crânio sem nenhuma complicação cerebral, além de escoriações pelo corpo. A perspectiva é que ele seja liberado, ainda, nessa semana.

Após liberação médica, o jovem deverá ser encaminhado à Delegacia Geral do município para prestar esclarecimentos sobre o assalto do qual foi acusado de ter participado juntamente com seu comparsa, que morreu no acidente.