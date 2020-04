A direção da ABCTV, emissora afiliada à RedeTV no Acre, anunciou para o próximo dia 4 de maio o retorno do programa Plantão de Polícia, que voltará ao ar repaginado. O jornalista Efraim Macambira será o responsável pela apresentação do telejornal policial.

“Estamos felizes por esse momento. Retornaremos com muita humildade, mas para fazermos a diferença. A população acreana merece uma opção de informativo no horário do almoço, e é por essas pessoas que estamos de volta. Com as mudanças no formato do programa, iremos ter muita coisa boa, claro que a participação do público continuará sendo o nosso norte”, diz.

Para o diretor da emissora, Rogério Farias, o retorno do Plantão de Polícia sela o sentimento de toda a equipe, tendo em vista o momento em que estamos vivendo devido a pandemia do novo coronavírus.

“Estamos preocupados com toda essa situação, mas não podemos nos abater e devemos ir a luta. Adotando todas as medidas de proteção, iremos produzir um telejornal que além de tudo, também seja um canal para prestação de utilidade pública. O compromisso do jornalismo nesse momento é de extrema importância”, comenta.

Rogério Farias também destaca que o comércio precisa reagir e evitar que a crise cause ainda mais prejuízos. Ele afirma que nenhum empresário quer fechar sua loja ou negócio, e que a ABCTV está disposta a ser uma grande parceria nesse período.

“A pandemia de coronavírus mexeu com o comércio, mas precisamos reagir. A ABCTV está disposta para que juntos possamos vencer essa crise com fé e determinação. É por isso que decidimos pelo retorno da nossa programação local”, destacou.

Uma das novidades para o retorno do Plantão de Polícia é a contratação da repórter Rose Lima, que possui uma grande experiência na cobertura policial. Rose diz que está otimista com o novo projeto.

“Fui muito bem recebida pela equipe e estamos muito bem alinhados. Tenho certeza de que iremos fazer um bom trabalho. Vim pra somar e estamos aí pra fazer nosso trabalho com humildade e respeito aos nossos amigos telespectadores”, disse.

O repórter Marcos Dione também fará reportagens para o programa que irá ao ar de segunda à sexta-feira sempre ao meio dia com transmissão simultânea na televisão e na internet.