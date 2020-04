O motociclista José Andrade de Lima, 36 anos, morreu e Mateus de Lima Braga, de 19 anos, ficou em estado de saúde gravíssimo após um acidente, na noite deste sábado (25), na Avenida Lauro Müller, no Bairro João Alves, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Em um vídeo do circuito interno de câmeras de um supermercado que fica em frente ao local onde aconteceu o acidente é possível ver que a dupla de motociclista vem em alta velocidade e não para no cruzamento. Um veículo de cor branco, em baixa velocidade, vem passando no momento em que acontece o impacto. José não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Matheus ainda foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhou em estado gravíssimo ao Hospital do Juruá.

Ainda segundo populares, o corpo de José que estava sendo transportado pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML) no Rabecão, acabou caindo do carro. A porta acabou se abrindo e o corpo caiu na pista, na rotatória do Formoso, próximo a AABB.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

