Uma a uma, as caixas com as máscaras descartáveis que darão mais segurança aos profissionais da Saúde, que atuam no enfrentamento ao novo coronavírus, foram descarregadas da pequena aeronave que acaba de pousar no Centro Integrado de Operações Aéreas de Rio Branco, vinda de Manaus/AM, na tarde deste sábado, 25.

Frente à dificuldade na entrega de materiais e insumos, em um momento em que a agilidade salva vidas, o governador Gladson Cameli autorizou que as aquisições de materiais e insumos fossem realizadas via aérea.

Sem medir esforços, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), com o primordial apoio do governador do Estado, fez a aquisição de 170 mil máscaras, com recursos das ações de combate à Covid-19. O material será distribuído para as unidades hospitalares do Estado, para que os profissionais sejam resguardados frente aos casos de coronavírus.

“Uma das nossas grandes preocupações é dar a esses profissionais condições de trabalho, para que eles possam combater essa doença com segurança. Hoje, no estado, ela vem avançando, vem crescendo, e os equipamentos de proteção estão chegando a todo momento”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Os esforços estão empenhados e o trabalho de combate ao coronavírus não para. A previsão é de que na próxima semana a Sesacre faça a aquisição de uma quantidade ainda maior de máscaras. As que chegaram serão encaminhadas para a Divisão de Material Médico Hospitalar, do Departamento de Assistência do Estado.

A coordenadora da Divisão de Material Médico Hospitalar, Rossana Freitas, explica que as máscaras serão enviadas às unidades de acordo com a necessidade de cada uma delas. “A divisão será definida pelo pedido de cada unidade e será deliberado pelo Centro Operacional de Emergências (COE) à Covid-19”, frisou.