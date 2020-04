Na noite da última sexta-feira (24), a Huawei anunciou a chegada de mais um smartphone ao Brasil, o nova 5T. O aparelho será comercializado pelo site da Fast Shop pelo preço sugerido de R$ 2.999 nas cores preto e azul.

O nova 5T tem uma tela IPS LCD Punch FullView de 6,26 polegadas com resolução Full HD+. O aparelho pesa apenas 174 gramas e tem espessura de 7,87 mm.

A câmera frontal de 32MP conta com recursos de Inteligência Artificial e suporte ao HDR+, enquanto o conjunto traseiro tem um sensor principal de 48MP, uma lente grande angular de 16MP, uma macro de 2MP e lente bokeh de 2MP.

O processador é um Kirin 980 acompanhado de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O Huawei nova 5T conta ainda com o sistema operacional EMUI 9.1 baseado no Android 9 Pie, bateria de 3.750 mAh com suporte ao carregamento rápido SuperCharge de 22,5W, da própria Huawei.

A fabricante não deixou claro se o dispositivo chega ao Brasil com os serviços do Google, no entanto, vale destacar que o nova 5T foi lançado na Europa com os apps da gigante das buscas, mesmo após as sanções decorrentes da guerra comercial entre China e Estados Unidos.