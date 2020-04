Uma dupla vem aterrorizando os comerciantes de Cruzeiro do Sul. Neste sábado (25), realizaram dois assaltos em menos de uma hora, um na panificadora no bairro Aeroporto Velho, e depois, os bandidos roubaram uma oficina no bairro Formoso.

Segundo uma fonte da Polícia Militar, uma investigação aponta que a dupla é a mesma que assaltou um homem na noite da última quinta-feira, 23, no bairro Formoso, o mesmo bairro do assalto da oficina. Além de levarem o celular de Clauzione Lopes da Silva, de 30, anos, os ladrões atiraram nos pés dele.

Os criminosos agem sempre da mesma forma: chegam de moto, não tiram o capacete, um desce armado com uma escopeta de fabricação caseira e leva o dinheiro do caixa.

A moto usada nos assaltos é uma Titan azul, modelo antigo, com placa MZY-7040.

A Polícia Militar faz buscas pela dupla.

Veja o vídeo: