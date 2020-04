Babu Santana deixou o ‘Big Brother Brasil’ na noite deste sábado (25). O ator não resistiu ao décimo paredão e saiu com 57,15% dos votos. Em conversa com Tiago Leifert, Babu agradeceu: “Foi muito bom, Tiago. Lembro de falar pra minha gente que eu ia sair na primeira semana e que podia marcar o chope. No começo, me agarrei ao (Felipe) Prior como o último dos seres humanos. Estou doido pra rever o Prior”, disse.

Tiago contou para Babu que a Fiat e o BBB estavam dando a ele uma Fiat Toro Ultra branca. “Foram muitos pedidos na internet”, disse o apresentador. “Quero muito poder fazer uma turnê nas favelas de todo o Brasil”, encerrou ele.

Após se despedir de Babu, Tiago retornou à casa para falar com as finalistas Rafa, Thelma e Manu: “Esse programa tinha que ser de uma das meninas. A vencedora vai ganhar, além do prêmio de R$ 1,5 milhão e do carinho do público, uma Fiat Toro Ultra 2.0”. O apresentador também acabou com o mistério e avisou às meninas que a final acontece na segunda-feira (27).