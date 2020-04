A Secretaria Municipal das Subprefeituras, subordinada à Prefeitura de São Paulo, autorizou a abertura de 6.002 novas sepulturas em dois cemitérios municipais. A ampliação será destinada aos corpos de vítimas suspeitas ou confirmadas do novo coronavírus.

Ao todo, serão 2.786 novas covas no Cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte, e outras 3.216 em duas quadras que serão abertas no Cemitério Vila Carmosina, em Itaquera, na zona leste da capital. A permissão foi oficializada no Diário Oficial deste sábado, 25.

Nos processos, a gestão de Bruno Covas (PSDB) ressalta que a ampliação se deve à “necessidade extrema decorrente o alto volume de serviços de sepultamentos cujas mortes resultam da pandemia”.

A abertura das novas sepulturas ainda depende de liberação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Até as 15h dessa sexta-feira, a cidade tinha 1.035 mortes confirmadas pelo novo coronavírus, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A capital está em luto oficial pelas vítimas da doença.