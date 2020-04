O eletricista José da Silva de Oliveira, de 50 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (24). O crime aconteceu dentro da residência da vítima, na Travessa Céu Azul, no Ramal do Canil, região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José estava dormindo na companhia de um amigo e com o filho de 9 anos, quando uma pessoa não identificada chegou na casa e bateu na janela. Ao abrir a janela, José foi atingido por um disparo de arma de fogo na testa. O autor do crime fugiu após a ação.

Ao ouvir o barulho de tiro, o filho da vítima saiu da residência correndo e pediu ajuda aos vizinhos, que acolheram a criança e chamaram a polícia. O amigo da vítima estava embriagado e não conseguiu acordar no momento do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia, mas o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia ainda vai tentar encontrar a mãe do filho da vítima. A mulher, supostamente, mora em Plácido de Castro, no interior do Acre, mas enquanto não é localizada, a criança ficará com o Conselho Tutelar de Rio Branco.