O corpo de uma mulher ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata, as margens de um corego, na tarde deste sábado (25), na rua U, no Conjunto Residencial Aroeira, região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores da região encontraram o corpo dessa mulher que ainda não foi identificada. Ainda segundo á polícia, a vítima estava amordaçada e possivelmente foi asfixiada e em seguida degolada, no abdômen também havia várias perfurações de faca. A cena é de uma total selvageria.

A Polícia Militar esteve no local, como confirmou as informações repassadas ao CIOSP em seguida, isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos e de identificação da mulher.

Ainda segundo populares, a vítima não é moradora da região. A polícia não descarta a possibilidade de terem levado ela para executarem naquele local. Segundo o perito a morte da vítima foi ainda pela manhã, pois o corpo não apresenta tanta rigidez.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia da Mulher DEAM.