O motociclista Gabriel da Costa Morais, 20 anos, morreu e uma outra pessoa, identificada como Marquinhos, ficou em estado de saúde gravíssimo após um acidente, na manhã deste sábado (25), ocorrido no km 8 da Rodovia Ac-40, região da Vila Acre, no segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, as vítimas estavam trafegando no mesmo sentindo centro-bairro, quando Marquinhos que estava a frente tentou desviar de um buraco que havia na pista, e Gabriel, que trafegava logo atrás,a não teve tempo de desviar e colidiu na lateral da motocicleta de Marquinhos causando a queda de ambos. Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Marquinhos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.