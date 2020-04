Errei o cadastro para fazer o pedido do auxílio. O que posso fazer agora? (pergunta enviada por diversos internautas)

Resposta: Segundo informa a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, uma vez finalizado o cadastro no aplicativo, os dados são guardados para verificação com as bases dos dados administrativas federais e não há opção para mudar depois do envio.

Após as avaliações, o retorno da solicitação deve ser verificado no próprio aplicativo, que informará se a concessão foi aprovada ou negada.

O aplicativo da Caixa, Auxílio Emergencial, passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

Se a resposta for negativa, o que acontece?

Se o resultado da análise técnica for “benefício não aprovado”, o cidadão pode contestar o motivo da não aprovação ou realizar nova solicitação.

E e se os dados foram considerados inconclusivos?

Se a resposta que recebeu foi que os dados eram inconclusivos, o caminho é uma nova solicitação.

Os motivos habituais de inconclusão são os seguintes:

• Marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro

• Falta de inserção da informação de sexo

• Inserção incorreta de dados de membro da família, como CPF e data de nascimento

• Divergência de cadastramento entre membros da mesma família

• Inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito.