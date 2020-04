Fábio Assunção mergulhou de cabeça nas mudanças físicas para um personagem da série “Fim”, da TV Globo, e nesta sexta-feira (24) o personal trainer Chico Salgado mostrou a grande mudança no corpo e rosto do ator, que emagreceu 28 kg ao longo de seis meses, e de quebra ficou “sarado”.

No Instagram, Chico – que também já treinou Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa – fez um relato sobre a dedicação do ator: “Começamos nosso projeto de vida o Fábio estava com 97 kg, conseguimos chegar na nossa meta que era 72 kg , agora nessa quarentena vc chegou aos 69.500. Sem palavras para o seu comprometimento, meu amigo”, disse em um trecho.