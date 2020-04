A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que uma aposentada de 64 anos é a 11ª morte por Covid-19 no estado, na manhã desta sexta-feira, 24.

A mulher, cujas iniciais do nome são T. M. F., sofria de epilepsia e hipertensão, e tinha sido testada positivo para Covid-19.

Ela foi primeiramente internada na Pronto-Clínica, mas no último dia 20, transferida em estado grave para o 5º andar da UTI Covid, do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde por volta de 8h48 faleceu.

Na noite de quarta-feira, 22, o Acre havia registrado mais dois óbitos por Covid-19, sendo um homem de 68 anos e uma mulher de 79, ambos, de Rio Branco. Eles também estavam em tratamento na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O número de mortes pela doença passou a ser de 11 casos, nesta manhã de sexta-feira, 24. Mais informações sobre o número de casos confirmados no Acre serão divulgados no boletim das 16 horas.