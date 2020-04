Na tarde desta quarta-feira, 22, o Deputado estadual Fagner Calegário (sem partido) esteve no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) para cobrar informações a respeito da transparência do governo a cerca dos gastos do dinheiro público.

Acontece que a semana passada, o Deputado relatou, em plenária na assembléia, a falta de atualização dos gastos no portal de transparência no próprio site do Tribunal de Contas, e desde 2019.

“Fiz essa visita ao Tribunal de Contas, em sinal de cortesia, para pedir informações e cobrar transparência do governo em um dos órgãos de apoio da Assembleia legislativa, para que possamos desenvolver as atividades que nosso trabalho propõe, de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos.”, disse.

Na ocasião o Deputado Calegário foi recebido pelo então Presidente Antônio Cristóvão e pelo conselheiro Antônio Malheiro. “Fui muito bem recebido pelo presidente Cristóvão e pelo conselheiro Malheiro, que me apresentaram algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas afim de melhorar a fiscalização. Espero que através dessas ações de cobrança, o governo reflita em como pode dar agilidade nos processos de transparência dos gastos dos recursos públicos.” concluiu o parlamentar.