Fazer com que o município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, se mantenha com o aspecto de sempre limpo, é uma das prioridades da prefeita Socorro Neri. Com essa diretriz, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), realiza regularmente diversas ações para recolher entulhos, resíduos e promove limpezas gerais nos espaços públicos da cidade.

Conforme Kellyton Carvalho, secretário municipal da Zeladoria, viver em uma cidade limpa é um direito do cidadão, mas é importante também que todos colaborem e se conscientizem da importância da conservação. “Mesmo com a recomendação do não uso de parques e praças, nesse período de pandemia, a Prefeitura mantém elevado ritmo de limpeza nos espaços públicos do município”, disse.

A determinação da prefeita Socorro Neri é para manter ao máximo a cidade limpa e, em boas condições de se viver. Seguindo essa diretriz a Zeladoria da Cidade, nesta quinta-feira, 23, realiza varrição das ruas, capina, roço e limpeza de córregos nos bairros Defesa Civil (incluindo a manutenção do Cemitério Jardim da Saudade), Andiroba, Parque das Palmeiras, Mascarenhas de Moraes e Abrahão Alab.

O secretário ressaltou que o controle da poluição na cidade tem caráter sistêmico e multidisciplinar do poder público municipal e, que essas ações, demonstram o zelo da gestão da prefeita Socorro Neri para garantir a higienização do município.

Quanto a limpeza de espaços públicos como: mercados e terminais rodoviários, Kellyton Carvalho esclareceu que foi realizado um alinhamento do cronograma e que os trabalhos serão retomados no menor espaço de tempo. As próximas ações ocorrerão no Mercado da Cidade do Povo, Mercado da Seis de Agosto, Mercado do Manoel Julião, Mercado do Benfica, além da Rodoviária Internacional.