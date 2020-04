Avarejista Lojas Renner informou nesta quinta-feira (23) que, após uma avaliação criteriosa de enfrentamento a todos os desafios ocasionados pela covid-19, decidiu que, a partir do dia 24 de abril, começará a reabertura gradual de lojas, em algumas unidades pontuais da Renner, Camicado, Youcom e Ashua.

Segundo a empresa, as decisões para as retomadas são analisadas individualmente, respeitando os decretos governamentais locais, seguindo critérios técnicos sobre a extensão da pandemia em cada município e garantindo a segurança das pessoas e do negócio. Também é considerado que o comércio varejista já esteja em funcionamento nessas cidades.

A administração poderá rever, ampliando ou reduzindo, o número de lojas em operação, garantindo as medidas de segurança para a preservação da saúde dos colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade”, afirma a empresa.