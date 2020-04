A funcionária pública Adriana do Nascimento Palmeira, de 26 anos, morreu após ser atingida por uma descarrega elétrica, quando um raio caiu em uma chácara no km 3 do Ramal Albert Barros (Ramal do Pastor), no Polo Benfica, região da Vila Acre, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações do marido da vítima, a mulher estava lavando roupas quando ouviu um grande barulho e sentiu uma forte descarga elétrica. Ela foi arremessada e caiu dentro de uma caixa d’água. Já o marido acabou desmaiando com a força do choque.

A descarga elétrica, segundo os parentes, veio pelos arames da cerca da chácara, que também eram usados para estender as roupas que estavam sendo lavadas. O choque foi tão forte que chegou a queimar todos os eletrodomésticos da casa, e até as estacas que estava amarrando os fios pegaram fogo.

Rapidamente os familiares que estavam no interior da residência correram para tirar a mulher da caixa d’água e levaram para dentro da casa, para tentar dar os primeiros socorros a Adriana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O corpo foi liberado para ser velado pela família.