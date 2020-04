ASecretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que parte dos 445 testes para novo coronavírus realizados na Uniplan de Águas Claras na última terça-feira (21/4) apresentaram problema. O erro de leitura é relativo a 8 dos 20 diagnosticos da doença. Todas as pessoas confirmadas com a pandemia foram convocados para realizar um novo exame, na quarta-feira (22). Com a última análise, os casos do dia fecharam em 12 infectados pela Covid-19.

Entre os testes que apresentaram problema, estão os de quatro militares do Corpo de Bombeiros. Em nota oficial, a corporação informou que os profissionais da segurança pública “foram convocados pela Secretaria de Saúde para refazer o teste, em virtude de possível erro na análise dos resultados”. “Felizmente, os quatro bombeiros testaram negativo no novo teste. Outros militares da mesma unidade também se submeteram ao teste, e tiveram resultado negativo.”

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (23), o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Ricardo Tavares Mendes, destacou que o problema é pequeno em relação ao número de testes realizados, tanto na Uniplan, quanto nos demais postos. “É preciso termos muita prudência ao falarmos disso, pois não podemos amedrontar a população. São problemas que podem ocorrer. Por exemplo, pode ocorrer da gota de sangue coagular e não deslizar pelo teste rápido e, assim, não termos um resultado efetivo”, explicou.

Na ocasião, o secretário-adjunto frisou que apenas oito exames apresentaram problema na leitura. “Tivemos um caso em um posto do Parque da Cidade e outro no Mané Garrincha. No entanto, a maior incidência foi na Uniplan (em Águas Claras), e pode ser relacionado a algum lote. Mas friso que é um número muito pequeno em relação ao número de testagem”, finalizou Ricardo Tavares Mendes.