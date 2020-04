O corpo encontrado em um ramal na Estrada Transacreana, nesta quarta-feira (22), pode ser de Cassius Costa, de 37 anos. O corpo foi achado carbonizado dentro de um carro no Ramal do Antimary, no km 100 da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Cassius é o acusado de tentar matar a ex-esposa, Zuleide de Souza Pessoa, de 40 anos, na noite desta terça-feira (21), com 3 golpes de faca, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime ocorreu na casa da mulher, na Rua Belo Jardim, no Conjunto Joafra, na capital.

A mulher, após ser encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, foi levada às pressas ao Centro Cirúrgico, pois um dos golpes cortou um pedaço do coração. Zuleide segue internada na UTI do PS.

Após tentar matar a ex, Cassius saiu em fuga com o mesmo veículo encontrado carbonizado na Transacreana, modelo Saveiro, de placa PPA-1E37. A polícia suspeita que Cassius colocou fogo no próprio carro e se jogou dentro.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).