A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro de 51 anos, na tarde desta quinta-feira (23), durante uma abordagem no trecho conhecido como “Quatro Bocas”, no km 98 da BR-364, em Rio Branco. O homem transportava 100 quilos de cocaína e ainda estava com mais de R$ 50 mil.

De acordo com a assessoria de comunicação da PRF, os agentes abordaram um caminhão e, durante a entrevista policial, o motorista ficou visivelmente nervoso e foi bastante contraditório nas respostas sobre os motivos da viagem.

Ainda segundo a PRF, o histórico criminal do caminhoneiro, pesquisado nos sistemas, constava que o homem havia sido preso por tráfico de drogas. Devido à fundada suspeita, os agentes decidiram realizar uma fiscalização ainda mais detalhada.

No interior da cabine, os policiais encontraram R$ 54.650,00 em espécie, porém o motorista não soube explicar a origem do dinheiro. Na parte externa do veículo, no local da “cozinha”, a equipe policial localizou uma caixa e dentro estavam vários pacotes contendo substância com características de cocaína, equivalente a 100 quilos.

Após a realização do teste inicial, o produto reagiu positivamente para a droga. Ao ser questionado sobre o entorpecente, o motorista confirmou que recebeu R$ 50 mil para transportar a droga até o estado de Minas Gerais. Uma pistola calibre 380, com um carregador e 13 munições, também estavam dentro do caminhão.

Diante do flagrante, o caminhão, a droga, o condutor e os valores apreendidos foram encaminhados para a Sede da Polícia Federal (PF), na capital acreana, para os procedimentos cabíveis.

De janeiro até o dia 23 de abril de 2020, a PRF apreendeu 229,4 Kg de cocaína no Acre. Sendo essa última a maior quantidade em uma única ocorrência no ano realizada pela Instituição.