Aprefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou que as superintendências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, no Acre, aprovaram a renovação dos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais, com carência de até seis meses pelo o Banco do Brasil e de 60 dias pela Caixa. O anúncio foi feito logo após reunião com os representantes das instituições bancárias, na manhã desta quarta-feira, 22.

A Caixa, no entanto, está realizando estudos para a possibilidade de ampliação desse período de carência.

“Essa é uma medida para amenizar as implicações econômicas desse momento de pandemia, quando muitas atividades econômicas foram paralisadas em razão dessa medida necessária de isolamento social”, disse Socorro Neri.

A reunião foi o resultado de uma negociação que vinha acontecendo desde o início da crise causada pela pandemia de coronavírus/covid-19, quando Socorro Neri buscou a direção dos bancos para encontrar uma forma de ajudar os servidores públicos terem reduzidas as consequências financeiras da crise.

Os servidores podem fazer contratação de novos créditos consignados e renovação das já existentes. As operações podem ser feitas por aplicativo, site do banco, sistema e-Consig, que está disponível na página oficial da prefeitura na internet, ou e em contato direto com o gerente das agências, informou Socorro Neri.