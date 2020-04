Acelino Popó Freitas distribuiu três toneladas de alimentos pelas ruas de 20 bairros carentes de Salvador, graças ao leilão feito de seu cinturão mundial, que arrecadou R$ 90 mil. Esta foi uma das formas que o ex-campeão mundial de boxe encontrou para ajudar durante a pandemia do novo coronavírus.

Popó, hoje com 44 anos de idade, fez questão de ficar à frente do projeto e com a ajuda de amigos passou dias fornecendo os produtos de primeira necessidade para centenas de famílias na capital da Bahia.

O ex-pugilista foi campeão pela primeira vez em 1999, quando ganhou o cinturão dos superpenas da Organização Mundial de Boxe (OMB). Em 2002, unificou os títulos ao bater o cubano Joel Casamayor. Subiu de categoria e foi campeão dos leves em 2004. Repetiu a dose em 2006.