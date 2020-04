O jovem Marcelo Anderson Lucas da Silva, 21 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (21), no km 1 da rodovia AC-40, no Bairro Cageacre, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os militares estavam em um patrulhamento de rotina quando avistaram um táxi com apenas um passageiro. O veículo foi abordado e, na revista pessoal, não foi encontrado nada com Marcelo. Ao olhar no porta-luvas do veículo, os militares acharam um pouco mais de 300 gramas de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.