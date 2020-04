Uma fonte de dentro do DEPASA informou, na manhã desta terça-feira (21), que o Acre poderá amargar mais um grande sofrimento além da pandemia do Covid-19. O DEPASA não dispõe de produtos químicos para fazer o tratamento da Água de Rio Branco e, consequentemente, não terá como enviar também aos municípios do interior do estado.

O Acre passa pelo mesmo problema da pandemia mundial, mas agora com um agravante, pois não terá a água para fazer a higienização pessoas e nem das residências, com isso, será inevitável a propagação e a proliferação do coronavírus na transmissão comunitária.

Porém, o diretor-presidente do DEPASA, Tião Fonseca desmentiu a falta do produto no Acre.

A reportagem foi até a estação de tratamento de água localizado próximo ao CEASA. Um funcionário também responsável por aquela unidade disse que a estação estava em manutenção na capitação e que o carregamento de produtos químicos havia atrasado, e que pouco dias séria normalizada a distribuição de água na cidade.

Vele ressaltar que há poucos dias a estação de tratamento de água ETA II passou por uma manutenção programada.

A reportagem foi até a captação que fica às margens do Rio Acre e próximo a terceira ponte. No local, nenhum equipamento estava em em manutenção, apenas as bombas paradas e as plataformas cheias de areia, e ninguém no local para atender a equipe.