Um vídeo do circuito interno de câmeras de uma casa que fica em frente ao local onde um adolescente de 16 anos foi baleado nas costas, na tarde de sábado (18), no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

No vídeo é possível ver o momento exato em que dois homens numa motocicleta de 300 cilindradas, de cor preta, passaram próximo da vítima, atirando cerca de 9 vezes. O bandido errou 8 dos disparos, e apenas um tiro atingiu o rapaz, na região das costas.

O irmão da vítima, de 12 anos, ainda conseguiu correr e se esconder atrás de um poste de energia elétrica, e escapou de ser atingido pelos disparos. Após a ação, os autores do crime fugiram em alta velocidade do local.

Segundo a mãe do adolescente, o filho estava apenas fazendo uma visita, pois o mesmo não reside no bairro. O adolescente é da zona rural do município de Manoel Urbano e estava na companhia de seu irmão pois os dois foram cortar o cabelo em um salão.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

O caso ainda continua sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja o vídeo: