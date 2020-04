Um carro modelo Ecosport capotou várias vezes, na tarde deste domingo (19), no km 25 da BR-364, no sentido Sena Madureira/Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, a barra de direção do veículo quebrou, e o carro acabou saindo da pista e capotando várias vezes. No momento do acidente, o motorista estava sozinho e sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Policiais militares isolar a área para a chegada da perícia. O boletim de ocorrência foi confecciona pela Polícia Rodoviária Federal que cuida das estradas federais. O veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.