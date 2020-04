Três pessoas morreram na madrugada, desta segunda-feira (20), no pronto-socorro de Rio Branco. Possivelmente, os três são pacientes da sala vermelha que são pessoas que estão infectadas com coronavírus (Covid-19).

As informações ainda são poucas, mas logo a tarde a Secretária Estadual de Saúde (Sesacre) deverá emitir uma nota comentando sobre essas mortes e explicando quem são essas pessoas, e as causas e complicações que causaram as mortes.

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu muitas chamadas em geral no Sábado (18) e no domingo (19) de pessoas com os sintomas do coronavírus. Apenas uma chamada foi registrada no Presídio Antônio Amaro com a suspeita da doença.

Já no domingo (19), os números de chamadas aumentaram significativamente, tendo em vista que muitos foram transferidos da UPA do Segundo Distrito para o pronto-socorro de Rio Branco. Alguns foram levados para a Sala Covid-19 e outros para UTI do HUERB.

O fato é que muitas pessoas estão apresentando os sintomas, mas a maioria não estão se prevenindo da doença, fazendo assim a proliferação rápida da doença através de uma transição comunitária.