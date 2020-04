Um terremoto de 4,7 de magnitude atingiu o Peru no início da noite desta segunda-feira (20), exatamente às 18:47, e foi sentido por algumas pessoas em Cruzeiro do Sul. Até o momento não há informações sobre possíveis danos.

O epicentro foi registrado a 33 km de profundidade, próximo a Pucallpa, perto da fronteira do Brasil, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Cruzeiro do Sul está situada na região oeste do estado do Acre, e fica a 210 km de Pucalpa, capital de Ucayali. A proximidade com a região dos Andes permite que os terremotos que comumente acontecem no Peru, sejam sentidos pela população do Juruá.