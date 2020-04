A Prefeitura de Rio Branco inicia na próxima quarta-feira, 22, a entrega de kits de merenda escolar para cerca de 9 mil famílias. Com a suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino, o Município foi legalmente autorizado a doar a merenda escolar, em forma de kits de alimentação, para as famílias de alunos e também inscritos no programa Bolsa Família.

O decreto para a entrega dos kits foi assinado pela prefeita Socorro Neri e será publicado nesta terça-feira, 21. “Estamos trabalhando para minimizar os efeitos desta crise sanitária, principalmente para quem mais precisa, e esta é mais uma das medidas que nossa gestão fará para dar apoio aos mais vulneráveis”, disse a prefeita.

As famílias beneficiadas vão ser comunicadas para a retirada dos kits por meio de ligações telefônicas ou mensagens. A distribuição será realizada pela direção das escolas municipais que vão entrar em contato para informar as datas e os locais.

“Estamos planejando todos os detalhes para que não haja aglomeração e que as famílias fiquem tranquilas, sem a necessidade de qualquer tumulto em busca dos kits”, finalizou Socorro Neri.