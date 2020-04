Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos na sexta-feira (18) e um menor de 16 anos apreendido em Epitaciolândia, no interior do Acre, suspeitos de matar ex-presidiário Railan Furtado, na última quinta-feira (16) em frente de casa quando ele retornava da igreja.

Após investigações, a polícia Civil identificou os suspeitos e efetuou a prisão deles e apreensão do menor e da arma, um revólver 38, que teria sido utilizado no crime.

“O pessoal já tinha o direcionamento de retaliação de facção e depois ficaram sabendo que a pessoa que matou já tinha tido uma rixa com o Railan, porque tinha ameaçado ele de morte, no período em que ele estava preso. Esse rapaz se envolveu com a namorada dele [Railan] que, com um certo ciúme, ameaçou esse rapaz”, disse o delegado que investiga o caso, Luis Tonini.

O delegado informou que os jovens já foram ouvidos e confessaram o crime. “Já foi feito o flagrante, estão presos. Houve a conversão da prisão para preventiva e eles vão ser encaminhados para Rio Branco”, acrescentou o delegado.

Execução

A execução de Furtado ocorreu quando os três homens esperavam por ele perto de casa onde ele morava. Quando a vítima se aproximou da porta, foi atingida por cerca de quatro tiros de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, ele estava com a namorada no momento do homicídio, mas a mulher não ficou ferida.

O delegado Luis Tonini informou que a vítima tinha saído do Presídio Francisco D’Oliveira Conde há cerca de dois meses. Ele tinha sido preso pelo crime de integrar facção criminosa, furto e posse ilegal de arma de fogo.