Na pandemia de coronavírus, que já infectou ao menos 2,2 milhões de pessoas no mundo e matou 155 mil, um eqeuipamento médico tem sido fundamental no tratamento dos casos mais graves: o respirador.

Porém em um país da África a situação é dramática: o Sudão do Sul, com população de 12 milhões, tem apenas quatro respiradores e 24 leitos de UTI, de acordo com dados do Comitê Internacional de Resgate. O país já registrou oficialmente quatro casos de Covid-19, sem morte.

O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011. Desde então vive em guerra civil. Apesar de ser rico em petróleo, o Sudão do Sul é um dos países mais pobres do mundo, com altas taxas de mortalidade infantil e um sistema de saúde muito precário, considerado um dos piores do planeta.

A entidade aponta, ainda, outros países bastante vulneráveis durante a pandemia:

– Burkina Faso, também na África, tem 11 respiradores, para uma população de 19,7 milhões. O país já registrou 576 casos de Covid-19, com 36 mortes.

– Com 7,6 milhões de habitantes, Serra Leoa, na África, tem 13 respiradores. Casos de Covid-19: 43, sem nenhuma morte.

– A República Centro-Africana, com 4,6 milhões de habitantes, possui três. Casos: 12, sem morte.

– A Venezuela possui 84 leitos de UTI para 32 milhões de habitantes. Mais: 90% dos seus hospitais carecem de

medicamentos e outros insumos. Oficialmente, o país teve 256 casos de Covid-19, com nove mortes.