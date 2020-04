O Governo do Acre segue para o quinto dia de entrega das cestas básicas compostas por itens que seriam utilizados na merenda escolar nas escolas da rede pública estadual. As doações fazem parte da Operação Cesta Acreana.

Nesta segunda-feira, 20, a partir das 9h30, a distribuição atenderá escolas da Regional Tancredo Neves.

As escolas são:

Escola Estadual Djalma Teles Galdino

Escola Estadual Elozira Thomé

Escola Estadual Joelma Oliveira de Lima

Escola Estadual Mozart Donizeti

Escola Estadual Pe. Carlos Casavecchia

Escola Estadual Prof. Pedro Martinello

Escola Estadual Raimundo Herminio de Melo

Serão entregues 1.967 cestas às famílias dos alunos matriculados no ensino fundamental (1º ao 9º ano) nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do aluno deve apresentar os seguintes documentos:

– Documento de identidade com foto;

– Número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família;

– Cartão do Programa Bolsa Família;

– Comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).