Com o auxílio emergencial criado pelo governo federal para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda, a expectativa inicial é de que mais de 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados com as três parcelas de R$ 600 cada durante o período de isolamento social.

Para ajudar neste momento, a Caixa divulgou em seu site orientações do economista e professor de Finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), William Baghdassarian. “Nunca foi tão importante orientar essas pessoas neste momento”, afirma Baghdassarian.

Veja as dicas de como utilizar o recurso

– Controle os gastos – É importante a pessoa ter em mente que essa ajuda pode não recompor o padrão de vida que ele tinha antes.

– Foque naquilo que é mais importante para sua subsistência – Procure se alimentar bem. Manter o pagamento da energia elétrica e a água são essenciais.

– Não deixe de pagar suas contas – Se não der, selecione a que é mais importante para sua subsistência. Luz e água, por exemplo.

Conhecimento

Baghdassarian acredita que passada a crise de saúde, a economia brasileira vai passar por um período de recuperação. Por isso, para ele, é importante aproveitar esse tempo e ampliar o conhecimento. “Invista em capacitação. Há diversos cursos online, de graça, que podem te ajudar a se preparar melhor para quando tudo isso passar”, orienta. “Temos que abrir a cabeça.”

Mesmo diante de um cenário complicado, o professor é otimista. “A palavra-chave é esperança. As coisas vão melhorar”, conclui.