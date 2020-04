Três criminosos foram presos após realizar um roubo a um caminhão de uma empresa que distribuí gás, na noite desta segunda-feira (20), no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco

Segundo informações da polícia, os bandidos ligaram para a empresa fazendo um grande pedido de gás para um comércio. Quando o caminhão chegou no local, o motorista foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, que roubaram o dinheiro, celulares e objetos pessoais dos funcionários.

Em patrulhamento, uma guarnição do 2° Batalhão achou estranha a atitude dos dois homens numa motocicleta e fizeram uma abordagem. Na revista pessoal foram encontradas duas armas de fogo e os pertences das vítimas.

No rápido levantamento foi perguntado por que havia a chave de outra motocicleta na cintura de um dos acusados, que disse que o veículo era uma moto modelo Falcon MZU 4388 que estava no bairro São Francisco.

Na diligência, os policiais ainda descobriram que a dupla foi responsável por ferir um adolescente de 16 anos a tiros. O crime aconteceu na tarde deste sábado (18), no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1.

Depois de mais uma conversa, os bandidos relataram aos policiais que, em uma casa no Ramal do Bom Jesus, no Bairro Vila Acre, haviam uma submetralhadora 9mm, duas pistolas 380, 2 coletes balístico, 223 munição de calibre 762 e 80 munição intacta de pistola 380 escondidas. Os militares apuraram as informações e foram até o local, onde ainda encontraram um homem e duas mulheres tentando guardar os materiais.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a todos os envolvidos, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com as armas, as munições e a motos usadas no assalto e na tentativa de homicídio do adolescente.