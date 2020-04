Diego Maciel de Abreu, foi morto com várias facadas na noite deste domingo (19), no Ramal Copaíba, na zona rural do município do Bujari, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, estava acontecendo uma festa e muitos estavam bebendo nessa fazenda no Ramal Copaíba, quando a esposa da vítima chegou gritando por socorro, que um homem tinha tentado lhe estuprar. Rapidamente Diego foi tomar satisfação com o acusado, após uma rápida discussão, o homem golpeou várias vezes a vítima, que morreu no local. Após o crime o acusado saiu correndo em direção ao ramal e tomou rumo ignorado.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Cívil do Bujari.