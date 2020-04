Colonos gravaram um vídeo, na manhã desta sexta-feira (18), reclamando das péssimas condições do Ramal da União, próximo ao Ramal do Riozinho do Rola, na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

No vídeo, os colonos mostram um veículo utilizado para transporte de pessoas, cargas e animais tentando passar por uma ponte, que também não oferece as mínimas condições de trafegabilidade, sendo que nessa mesma ponte, outros veículos já capotaram por conta dos problemas na estrutura.

Os moradores da região pedem com urgência que a prefeitura ou o governo do Acre façam uma intervenção rápida, para que se possa dar trafegabilidade aos colonos e pequenos produtores.