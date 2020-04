Minuciosa investigação e comprometimento com a sociedade fazem parte da rotina da incansável Polícia Civil do Acre, que logrou êxito em mais uma ação contra a criminalidade no estado.

Na manhã deste sábado, 18 de Abril, após longa investigação, Investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões – DCORE, conseguiram identificar e prender em flagrante 03 (três) pessoas que receptavam objetos oriundos de crimes ocorridos nos bairros Tucumã e Conquista.

As prisões ocorreram no bairro Alto Alegre. No local foram apreendidos diversos objetos produtos de crimes, além de 01 (uma) arma de fogo com numeração raspada e munições.

Diante do flagrante, os indivíduos foram encaminhados à Divisão de Investigações Criminais – DIC, onde serão autuados pelos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo.